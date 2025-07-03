МИД пригласил посла Венгрии из-за "недружественных заявлений": о чем говорили
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Венгрии из-за очередных недружественных заявлений венгерской стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
Во время встречи с послом Венгрии в Украине Анталом Хейзером заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко отметил, что для украинской стороны очевидно, что правящие в Венгрии политические силы при любых условиях пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу.
"Поскольку Украина никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела любой страны и, в частности, в венгерские дела, такие попытки правительства Венгрии ранее вызывали в Киеве беспокойство", - отметили в МИД.
В то же время в министерстве отметили, что сейчас все "эти нелепые приемы" создать образ врага из Украины, которая борется с реальным врагом всей Европы и цивилизованного мира, выглядят просто жалкими и оскорбительными.
"В первую очередь для венгерского народа, который, в отличие от заангажированных политиков, реально является европейской нацией, которая через волонтерское движение помогает всем чем может украинскому народу, чтобы победить российского врага и не допустить возвращения российских оккупантов снова на улицы Будапешта", - подчеркнули в МИД,
Заметим, что недавно в Венгрии появились карикатурные изображения президента Украины Владимира Зеленского, которые премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует в целях антиукраинской пропаганды.
Последнее "произведение" венгров - это плакат, на котором изображены карикатурные человечки с лицами Зеленского и лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра и подписью "Похожи, как две капли воды".
Заметим, что в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали использование Орбаном карикатур на президента Зеленского и назвали действия Орбана "бессмысленными и неубедительными".
Подробнее о реакции Министерства иностранных дел на провокацию Венгрии, можно узнать в материале РБК-Украина.
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