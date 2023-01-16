В МИД предложили Германии передать Украине истребители Tornadо

В Министерстве иностранных дел предложили Германии передать Украине 93 истребителя Tornado, которые планируют вывести из експлуатации.
Об этом говорится в публикации замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
Он заявил, что у него есть "творческое предложение" на счет самолетов, планирующих заменить истребителями F-35.
"У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. У бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре выведут из эксплуатации и заменят F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не доставить эти Tornado в Украину, канцлер?" – написал дипломат.
Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц намеревался в 2022 году закрыть заказ на американские истребители F-35, способные переносить ядерное оружие. Именно ими планируется заменить старые Tornado.
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