В МИД предложили Германии передать Украине истребители Tornadо

Об этом говорится в публикации замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

Он заявил, что у него есть "творческое предложение" на счет самолетов, планирующих заменить истребителями F-35.

"У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. У бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре выведут из эксплуатации и заменят F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не доставить эти Tornado в Украину, канцлер?" – написал дипломат.