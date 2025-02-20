В МИД призвали открыть доступ к Truth Social для украинцев

Украина была бы благодарна, если бы на ее территории откроют доступ к Truth Social. Пока что украинцы не могут пользоваться этой соцсетью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в соцсети X.
Тихий отметил, что он видел фейки о "запрете соцсети Truth Social в Украине".
"Украина не блокировала и не могла заблокировать доступ, поскольку, к сожалению, социальная сеть Truth Social так и не стала доступна пользователям в Украине", - добавил он.
По словам спикера МИД, Truth Social доступен только в ряде стран (США, Канада, Бразилия, Австралия и некоторые другие), и Украина в этом списке не значится.
"Мы будем признательны, если Truth Social добавит Украину в число своих авторизованных регионов", - отметил он.
Стоит заметить, что Truth Social еще в 2021 году создал президент США Дональд Трамп. Это произошло после того, как его заблокировали в Twitter на фоне штурма Капитолия.
Напомним, ранее российские пропагандистские СМИ написали о том, что украинские власти якобы заблокировали соцсеть Truth Social в Украине.
После этого в Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что эта соцсеть никогда не была доступна на украинской территории.
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