В МИД высмеяли "победные" заявления Путина

Реальные результаты российской агрессии

По словам представителя МИД, заявления Кремля о якобы близкой победе противоречат реальному положению дел на фронте. Москва начала агрессивную войну с расчетом на скорый успех, но за пятый год боевых действий понесла колоссальные убытки.

"POV: вы говорите так, будто вот-вот выигрываете войну (уже пятый год подряд). РЕАЛЬНО: вы начали агрессивную войну, пытаясь быстро победить; не достигли ни одной цели, потеряв 1,3 миллиона мужчин за более 4 лет", - подчеркнул Тихий.

Боевые действия переходят на территорию РФ

Спикер украинского внешнеполитического ведомства добавил, что нынешние попытки окупантов продвигаться вперед полностью заблокированы украинскими защитниками.

Более того, сама война начала возвращаться непосредственно в Российскую Федерацию .

"Ваше медленное продвижение остановилось - война возвращается на вашу территорию", - резюмировал представитель МИД.