В МИД высмеяли "победные" заявления Путина

Россия за четыре года полномасштабного вторжения не достигла ни одной цели и потеряла 1,3 миллиона мужчин, а ее продвижение полностью остановилось.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в X.
По словам представителя МИД, заявления Кремля о якобы близкой победе противоречат реальному положению дел на фронте. Москва начала агрессивную войну с расчетом на скорый успех, но за пятый год боевых действий понесла колоссальные убытки.
"POV: вы говорите так, будто вот-вот выигрываете войну (уже пятый год подряд). РЕАЛЬНО: вы начали агрессивную войну, пытаясь быстро победить; не достигли ни одной цели, потеряв 1,3 миллиона мужчин за более 4 лет", - подчеркнул Тихий.
Спикер украинского внешнеполитического ведомства добавил, что нынешние попытки окупантов продвигаться вперед полностью заблокированы украинскими защитниками.
Более того, сама война начала возвращаться непосредственно в Российскую Федерацию .
"Ваше медленное продвижение остановилось - война возвращается на вашу территорию", - резюмировал представитель МИД.
Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия", где назвал текущий период "судьбоносным" для страны.
Во время речи он утверждал, что Запад якобы пытается избавиться от РФ, а также объявил воюющих против Украины российских военных новой "настоящей элитой" России .
Такие заявления раздаются на фоне серьезных внутренних проблем в РФ. В частности, в июне уровень доверия граждан России к диктатору рухнул до исторического минимума с начала полномасштабного вторжения и упал до 69%. Рейтинг Путина стремительно снизился после самой масштабной воздушной атаки на Москву.
Кроме того, в Госдуме от диктатора впервые публично требовали представить четкий план окончания боевых действий против Украины.