Путин заговорил о "судьбоносном" времени для России

Выступая перед делегатами съезда, российский диктатор заявил, что Запад якобы не способен одолеть Россию военным путем и потому как будто переходит к другим методам.

Он также заявил, что Россию якобы "пробуют на зуб" и пытаются "избавиться от нее" как от мирового фактора, который, по словам диктатора, "всегда стоял на пути зла". Этот тезис Путин озвучил в стране, что четвертый год ведет агрессивную войну против соседнего государства.

Боевики армии РФ, участвующие в войне против Украины, Путин назвал "настоящей элитой" России.