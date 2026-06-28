ua en ru
Вс, 28 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Путин заговорил о "судьбоносном" времени для России

16:26 28.06.2026 Вс
1 мин
Диктатор нашел новую "настоящую элиту" России
aimg Валерия Абабина
Путин заговорил о "судьбоносном" времени для России
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Российский диктатор Владимир Путин принял участие в предвыборном съезде партии "Единая Россия". Он назвал этот текущий период "судьбоносным" для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Выступая перед делегатами съезда, российский диктатор заявил, что Запад якобы не способен одолеть Россию военным путем и потому как будто переходит к другим методам.

Он также заявил, что Россию якобы "пробуют на зуб" и пытаются "избавиться от нее" как от мирового фактора, который, по словам диктатора, "всегда стоял на пути зла". Этот тезис Путин озвучил в стране, что четвертый год ведет агрессивную войну против соседнего государства.

Боевики армии РФ, участвующие в войне против Украины, Путин назвал "настоящей элитой" России.

Напомним, в июне Украина совершила рекордное количество атак на оборонные заводы РФ - несмотря на риторику Кремля об "отступлении" ВСУ.

На этом фоне Путин объявил 2026 год "годом единства народов России" - формула, которую Кремль использует для оправдания продолжения войны против Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Где Ленин упал, будет стоять Мазепа: Зеленский анонсировал памятник гетману в центре Киева
Где Ленин упал, будет стоять Мазепа: Зеленский анонсировал памятник гетману в центре Киева
Аналитика
"От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN
Вероника Марченкожурналист "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN