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МИД требует пояснений. ООН до сих пор не отправила миссию для изучения иранских дронов

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Организация Объединенных Наций до сих пор не направила в Украину свою миссию для расследования обломков иранских дронов, которые используют россияне в войне. Министерство иностранных дел требует от ООН объяснений за такое бездействие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИДа Дмитрия Кулебы во время брифинга.

Он рассказал, что Украина и ее партнеры обратились в ООН с призывом направить миссию экспертов для изучения применения Россией иранских дронов с начала использования их врагом.

"Это не просто миссия. Дело в том, что поставки России беспилотников иранского производства нарушают резолюцию Совбеза ООН 2015 года, закрепляющую ядерное соглашение с Ираном", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, еще 14 октября Украина официально обратилась в Секретариат ООН по поводу направления миссии.

"Секретариат предложил две альтернативные даты в ноябре, одна из которых уже была согласована. Но впоследствии секретариат ООН проинформировал о невозможности посещения Украины в эти сроки", - рассказал Кулеба.

Он подчеркнул, что генсек и в целом ООН до сих пор не сделали никаких шагов для направления миссии в Украину.

"А в это время иранские дроны продолжают уничтожать объекты критической инфраструктуры нашего государства, создавая ужасные условия для жизни гражданских граждан посреди зимы. Я понимаю, что в Нью-Йорке не так холодно, постоянно присутствует свет, отопление. Но напомню, что это что делает секретариат ООН сейчас - это недопустимое затягивание и попустительство безнаказанности Ирана и России за их действия. Речь идет о нарушении резолюции Совбеза. ООН должна объяснить причины задержки и бездействия", - отметил Кулеба.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что Секретариат ООН изучает информацию о поставках Ираном ударных беспилотников России.

Добавим, что РФ в свою очередь прибегала к угрозам в сторону ООН в случае проведения этого расследования. Так, российская сторона заявляла, что собирается "пересмотреть отношения" с ООН, если та будет исследовать сбитые над Украиной дроны.

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