МИД отреагировал на сообщение о задержании украинца на протестах в Грузии

Посольство Украины в Грузии проверяет информацию о вероятном задержании украинца во время протестов в Тбилиси. В частности, проверяется гражданство этого человека.
Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом во время пресс-конференции заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
"Что касается Грузии, задержания нашего гражданина. Действительно мы видели сообщения провластного грузинского телеканала. Сейчас посольство Украины в Грузии находится в контакте и общается с адвокатами и журналистами телеканала, чтобы проверить эту информацию", - сказал Тихий.
Кроме того, по его словам, посольство направило официальные запросы в МВД Грузии для проверки этой информации и установления личности этого предполагаемого задержания.
"Речь идет о проверке гражданства этого человека. Когда будем иметь больше информации, отдельно вам сообщим", - добавил спикер МИД.
Напомним, вчера грузинский телеканал сообщил, что в Тбилиси полицейские задержали якобы гражданина Украины. СМИ утверждают, что он участвовал в протестах против результатов парламентских выборов.
По данным телеканала, гражданин Украины был задержан на одной из улиц Тбилиси. Правоохранители сообщили украинцу, что он задержан в рамках действующего уголовного дела, связанного с организацией группового насилия, руководством, участием в нем и совершением преступного деяния.
Из рюкзака гражданина Украины якобы были изъяты перечный баллончик и мобильный телефон.
Украинца доставили в отделение полиции. Пока, как отмечают журналисты, ему может грозить до 9 лет тюрьмы.
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