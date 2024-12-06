МИД отреагировал на сообщение о задержании украинца на протестах в Грузии

"Что касается Грузии, задержания нашего гражданина. Действительно мы видели сообщения провластного грузинского телеканала. Сейчас посольство Украины в Грузии находится в контакте и общается с адвокатами и журналистами телеканала, чтобы проверить эту информацию", - сказал Тихий.

Кроме того, по его словам, посольство направило официальные запросы в МВД Грузии для проверки этой информации и установления личности этого предполагаемого задержания.

"Речь идет о проверке гражданства этого человека. Когда будем иметь больше информации, отдельно вам сообщим", - добавил спикер МИД.