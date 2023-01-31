В МИД отреагировали на отчет HRW об использовании противопехотных мин Украиной

В ведомстве напомнили, что Украина, реализуя право на самозащиту в соответствии со ст. 51 Устава ООН, полностью выполняет все взятые на себя международные обязательства на фоне преступлений россиян.

При этом в МИД подчеркивают, что сейчас важно универсализировать механизмы в сфере разоружения и контроля над вооружением.

"Ожидаем, что HRW совместно с ее международными партнерами из неправительственных организаций и всем мировым сообществом активизирует усилия на этом направлении, в частности, оказывая давление на РФ с целью немедленного прекращения преступной войны против Украины с использованием ею всего спектра негуманного оружия и возвращения России в международное правовое поле", - добавили в ведомстве.

Там напомнили, что Украина в рамках Оттавской конвенции уничтожила уже 3 миллиона противопехотных мин, в том числе и ПОМ-3. А Россия, в свою очередь, продолжает активно использовать весь спектр запрещенных мин, в частности и ПОМ-3, которые представляют серьезную опасность для гражданских.

"Украинская сторона всегда проявляла открытость к взаимодействию с международными неправительственными организациями, в частности, только в прошлом году был проведен ряд встреч с представителями HRW. Рассчитываем также, что HRW будет активно содействовать Украине в консолидации международных усилий по оказанию помощи нашему государству в сфере противоминной деятельности", - отмечают в МИД.