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В МИД отреагировали на решение Южной Кореи отозвать посла из Украины

19:05 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (Виталий Носач РБК-Украина)

Украина готова вернуться к конструктивному диалогу с Южной Кореей после решения Сеула отозвать своего посла, ведь дипломатические отношения должны быть выше эмоций.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии журналистам, сообщает РБК-Украина.

"На этой неделе мы приглашали в МИД посла Республики Корея в Украине для представления нашей позиции и поиска конструктивных решений. Ему была доказана позиция украинской стороны", - отметил Тихий.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают важность взвешенного подхода в межгосударственных отношениях и сохранении контактов.

"Мы убеждены, что дипломатия должна преобладать над эмоциями. Несмотря на решение Сеула об отзыве посла, Украина остается открытой для возобновления конструктивного диалога - даже если на это потребуется время", - подчеркнул спикер МИД.

Напомним, Южная Корея приняла решение отозвать своего посла Пак Кичанга из Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве страны выразили надежду на мирное урегулирование нерешенных вопросов между государствами и подтвердили готовность к дальнейшим консультациям с украинской стороной.

Решению Сеула предшествовали упреки в адрес Украины из-за ее заявлений по поставкам горючего из корейских портов.

В Южной Корее упрекнули Киев за утверждение, будто экспорт нефтепродуктов помог России преодолеть дефицит горючего, возникший после серии серьезных украинских ударов по российским НПЗ.

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