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В МИД отреагировали на "мирные инициативы" президента Бразилии, приглашают его в Украину

Фото: спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина наблюдает за "мирными инициативами" президента Бразилии для завершения войны. Однако призывает не относиться одинаково к стране-агрессору и стороне, которая защищается.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Украина с заинтересованностью наблюдает за усилиями президента Бразилии по поиску решения для прекращения войны. В то же время не отвечает реальному положению вещей подход, по которому жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, помогающие Украине защититься от смертоносной агрессии, обвиняются в поощрении войны ", - отметил Николенко.

Он добавил, что Украину не нужно убеждать, чтобы закончить войну, ведь она причиняет страдания и разрушения. Поэтому Украина стремится к завершению российской агрессии, но только на основе формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским.

В МИД пригласили президента Бразилии посетить Украину, чтобы понять настоящие причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности.

Напомним, недавно бразильский лидер заявил, что США якобы "поощряют" войну в Украине. Луиз Инасио Лула да Силва считает, что президента Украины и российского диктатора нужно "убедить" начать переговоры.

При этом в Белом доме заявили, что Бразилия только повторяет российскую и китайскую пропаганду, но не стремится к миру в Украине.

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