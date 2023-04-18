В МИД отреагировали на "мирные инициативы" президента Бразилии, приглашают его в Украину

"Украина с заинтересованностью наблюдает за усилиями президента Бразилии по поиску решения для прекращения войны. В то же время не отвечает реальному положению вещей подход, по которому жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, помогающие Украине защититься от смертоносной агрессии, обвиняются в поощрении войны ", - отметил Николенко.

Он добавил, что Украину не нужно убеждать, чтобы закончить войну, ведь она причиняет страдания и разрушения. Поэтому Украина стремится к завершению российской агрессии, но только на основе формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским.

В МИД пригласили президента Бразилии посетить Украину, чтобы понять настоящие причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности.

Напомним, недавно бразильский лидер заявил, что США якобы "поощряют" войну в Украине. Луиз Инасио Лула да Силва считает, что президента Украины и российского диктатора нужно "убедить" начать переговоры.

При этом в Белом доме заявили, что Бразилия только повторяет российскую и китайскую пропаганду, но не стремится к миру в Украине.

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