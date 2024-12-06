МИД отверг обвинения Ирана в причастности Украины к обострению в Сирии

Украина категорически отвергает безосновательные обвинения Ирана в якобы ее причастности к обострению в Сирии. Причиной ухудшения ситуации с безопасностью в стране являются преступления режима Башара Асада, а ответственность за это несут Москва и Тегеран.
Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом во время пресс-конференции заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
По информации издания Mehr News, помощник министра иностранных дел Ирана и генеральный директор департамента Евразии в Министерстве иностранных дел Моджтаба Дамирчило обвинил Украину в нарушении международных обязательств, связанных с предотвращением терроризма и борьбой с ним.
Он заявил о том, что некоторые украинские чиновники якобы совершают незаконную торговлю американским оружием, которое США передавали для нужд украинской армии.
По версии Дамирчила, Украина оказывает поддержку "террористическим группировкам в Сирии" и Тегеран требует "немедленно прекратить" подобные действия.
"Опыт показывает, что сотрудничество с терроризмом лишь влечет за собой распространение опасности и насилия в мире. Террористические элементы в Сирии длительное время находятся в списке террористических группировок Совета Безопасности ООН. Все правительства должны придерживаться своих международных обязательств по предотвращению и противодействию терроризму", - сказал помощник министра.
Тихий подчеркнул, что Украина категорически и решительно отвергает безосновательные обвинения в якобы ее причастности к обострению в Сирии.
"Именно Москва и Тегеран несут основную ответственность за многолетнее ухудшение ситуации в Сирии. А вообще причиной ситуации, которая есть сегодня в Сирии, являются преступления режима Асада. Не надо смещать акценты", - отметил он.
Представитель украинского МИД также назвал еще один интересный контекст нынешней ситуации в Сирии.
По его словам, если посмотреть на события с сугубо военной точки зрения, то напрашиваются интересные выводы о России. В частности, то, что она не может воевать на два фронта.
"Это становится очевидным из событий в Сирии. Почему? Потому что значительные потери РФ в Украине привели к тому, что Москва уже вывела из Сирии большую часть подготовленного личного состава и техники и оставила своего союзника без необходимой поддержки. Как следствие, мы видим отступление не только сирийской армии, но и российской группировки войск. Более того, посмотрите как Россия умалчивает свои потери в Сирии", - добавил Тихий.
Он отметил, что это сигнал слабости российского режима, который "мы во многих местах мира увидим".
Напомним, недавно в Сирии начались масштабные боевые столкновения между исламистскими повстанцами "Хайят Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада. Согласно одной из версий, повстанцев поддерживает Турция, но это не было официально подтверждено.
Абу Мохаммад аль-Джолани, лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", заявил, что основной целью повстанцев остается свержение режима Башара Асада, а также "строительство новой Сирии".
По информации Reuters, повстанческие силы Сирии продолжают свое наступление и приблизились к большому городу Хомс, который открывает путь к столице Дамаск.
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