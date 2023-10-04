МИД уточнил количество погибших украинцев в аварии с туристами возле Венеции

Напомним, ранее сообщалось о 5 жертвах среди граждан Украины.

"Итальянская сторона завершила идентификацию лиц людей, пострадавших в ДТП вблизи Венеции. По уточненной информации, четверо украинцев погибли, четыре получили ранения", - рассказал изданию Николенко.

По его словам, пострадавшие граждане получают медицинскую помощь в больницах Местре, Тревизо и Падова. Угроз их жизни нет.

"Украинские консулы оказывают украинцам консульскую помощь, контролируют их лечение и контактируют с родными", - добавил Николенко.

Что известно о падении автобуса с туристами возле Венеции

Напомним, что возле итальянской Венеции в районе Местре автобус с 40 туристами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров.

В результате не менее 21 человек погиб. Среди жертв двое детей. Также 15 пассажиров получили ранения. Предварительно местные СМИ писали, что городской автобус, перевозивший туристов в кемпинг, взлетел с дороги и упал вблизи железнодорожных путей.

Сообщалось, что в транспорте были немцы и украинцы. Впоследствии МИД в комментарии РБК-Украина подтвердил, что среди жертв и пострадавших есть граждане Украины.

По одной из версий ДТП, которые называют в медиа, водителю стало плохо, по другой - в автобусе что-то вспыхнуло еще перед аварией. Однако свидетели, опрошенные полицией, вторую версию не подтверждают.

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