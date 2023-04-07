МИД Украины осудил ракетные удары по Израилю из Ливана

В ведомстве отметили, что Украина с глубоким беспокойством наблюдает за очередной волной эскалации ситуации безопасности на Ближнем Востоке, вызванной обострением вооруженного противостояния и взаимными обстрелами территории Израиля, Палестины и Ливана.

"Украина, разделяя право на обеспечение безопасности, осуждает запуски ракет по Израилю из Ливана и сектора Газа, а также настойчиво призывает стороны к сдержанности и прекращению применения силы во избежание последующих жертв, разрушений и насилия", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в эти священные дни верующие всех религий особенно нуждаются в мире, толерантности и взаимоуважении. Все причастные стороны должны проявить мужество для уважительного отношения к святыням Храмовой горы и удовлетворению религиозных потребностей верующих.

"Украина подтверждает свою приверженность принципу мирного урегулирования палестино-израильского конфликта путем политико-дипломатического диалога, результатом которого должно стать мирное и безопасное сосуществование двух государств - Израиля и Палестины", - подчеркнули в министерстве.