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МИД Украины осудило незаконные "приговоры" крымским татарам в России

Фото: МИД Украины осудило незаконные "приговоры" крымским татарам в России (crimean-solidarity.org)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 декабря, так называемым российским судом в Ростове-на-Дону граждан Украины Сервета Газиева, Джемиля Гафарова, Алима Каримова, Сейрана Муртазы и Эрфана Османова незаконно приговорили к 13 годам лишения свободы каждого.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

"Призываем международное сообщество и партнеров Украины, в частности, в рамках Международной Крымской платформы, продолжать политико-дипломатическое давление на РФ до полного и безусловного освобождения всех незаконно заключенных украинских граждан, а также ввести санкционные ограничения в отношении должностных лиц, ответственных за совершение политически мотивированных репрессий против граждан Украины", – заявили в министерстве.

Они также подчеркнули, что во время длительного рассмотрения "судебного дела" российская сторона проявляла негуманное отношение к политзаключенным и отказывала им в надлежащей медицинской помощи. В частности, Джемилю Гафарову, который является лицом с инвалидностью 2-й группы, и 61-летнему Сервету Газиеву.

Также в МИД Украины подчеркнули, что "так называемое российское правосудие" неоднократно нарушало процессуальные права "подсудимых", в частности, запретило выступать на крымскотатарском языке во время судебных дебатов и отказало в праве на последнее слово.

Напомним, незаконно осужденным сегодня крымским татарам запретили выходить из дома с 22 до 6 часов, посещать массовые мероприятия, участвовать в них, выезжать из Крыма без разрешения так называемого "надзорного органа".

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Крим