МИД Украины призвал международные организации осудить российские провокации на ЗАЭС
Министерство иностранных дел Украины призвало государства и международные организации осудить российские провокации на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Единственным источником угроз для ЗАЭС были и остаются противоправные и преступные действия российских захватчиков. Россия - это единственное государство-террорист в мире, которое не только захватило, милитаризировало и пытается украсть атомную электростанцию, но и использует ее как площадку для пропаганды. Именно в таком контексте следует рассматривать дезинформационную кампанию, которую активизировал российский режим", - отметили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что захват, милитаризация и продолжающаяся оккупация Россией Запорожской АЭС создают беспрецедентные угрозы для ядерной безопасности не только Украины, но и всей Европы и мира.
В течение незаконного пребывания на станции, российские оккупанты грубо нарушили международное право и нормы и стандарты ядерной и радиационной безопасности, включая основополагающие принципы МАГАТЭ.
Министерство в очередной раз настаивает, что ЗАЭС должна быть возвращена под контроль Украины, а Россия должна понести ответственность за все совершенные преступления.
"Обращаемся ко всем государствам и международным организациям, экспертам и медиа с призывом занять твердую позицию с целью нейтрализации угроз ядерной безопасности, созданных Россией на ЗАЭС, и предотвращения реализации агрессором преступных сценариев в дальнейшем", - отметили в МИД.
В ведомстве добавили, что Россия прекратит манипуляции только тогда, когда увидит, что мировое сообщество решительно отвергает любые попытки обмануть себя и бескомпромиссно отстаивает соблюдение международного права.
"Призываем все государства и международные организации, которые ценят нормы и принципы ядерной безопасности, решительно осудить российские провокации на ЗАЭС и присоединиться к реализации формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, одним из важных пунктов которой является восстановление ядерной и радиационной безопасности", - подчеркнули в министерстве.
Также МИД призывает партнеров усилить давление на государство-агрессора, в частности санкционное давление в сфере атомной энергетики, чтобы предотвратить дальнейшие провокации России на ЗАЭС и способствовать освобождению станции.
Что предшествовало
Напомним, 7 апреля Международное агентство по атомной энергии заявило о том, что на территории Запорожской АЭС взорвался дрон. При этом МАГАТЭ зафиксировало по меньшей мере три попадания в защитную оболочку реактора станции.
В свою очередь россияне начали обвинять в атаке украинских защитников. Враг заявлял о "серии атак" на ЗАЭС, в результате которой якобы есть раненые и поврежден грузовик.
В "Энергоатоме" в ответ на такие фантазии РФ заявили о том, что обвинения в сторону Украины - это попытка Москвы скрыть собственные намерения.
Позже в ГУР рассказали, что российские оккупанты решили сымитировать удар по Запорожской атомной электростанции с помощью дронов. Они попытались обвинить в этом украинских защитников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.