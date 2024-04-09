МИД Украины призвал международные организации осудить российские провокации на ЗАЭС

Министерство иностранных дел Украины призвало государства и международные организации осудить российские провокации на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Единственным источником угроз для ЗАЭС были и остаются противоправные и преступные действия российских захватчиков. Россия - это единственное государство-террорист в мире, которое не только захватило, милитаризировало и пытается украсть атомную электростанцию, но и использует ее как площадку для пропаганды. Именно в таком контексте следует рассматривать дезинформационную кампанию, которую активизировал российский режим", - отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что захват, милитаризация и продолжающаяся оккупация Россией Запорожской АЭС создают беспрецедентные угрозы для ядерной безопасности не только Украины, но и всей Европы и мира.

В течение незаконного пребывания на станции, российские оккупанты грубо нарушили международное право и нормы и стандарты ядерной и радиационной безопасности, включая основополагающие принципы МАГАТЭ.

Министерство в очередной раз настаивает, что ЗАЭС должна быть возвращена под контроль Украины, а Россия должна понести ответственность за все совершенные преступления.

"Обращаемся ко всем государствам и международным организациям, экспертам и медиа с призывом занять твердую позицию с целью нейтрализации угроз ядерной безопасности, созданных Россией на ЗАЭС, и предотвращения реализации агрессором преступных сценариев в дальнейшем", - отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что Россия прекратит манипуляции только тогда, когда увидит, что мировое сообщество решительно отвергает любые попытки обмануть себя и бескомпромиссно отстаивает соблюдение международного права.

"Призываем все государства и международные организации, которые ценят нормы и принципы ядерной безопасности, решительно осудить российские провокации на ЗАЭС и присоединиться к реализации формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, одним из важных пунктов которой является восстановление ядерной и радиационной безопасности", - подчеркнули в министерстве.

Также МИД призывает партнеров усилить давление на государство-агрессора, в частности санкционное давление в сфере атомной энергетики, чтобы предотвратить дальнейшие провокации России на ЗАЭС и способствовать освобождению станции.