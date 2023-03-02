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В МИД Украины призвали ЕС не ослаблять санкционное давление на Россию

Фото: представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

После принятия десятого пакета санкций против РФ Еврокомиссия планирует сфокусироваться на обеспечении соблюдения действующих ограничений. В МИД Украины призвали не ослаблять санкционное давление на страну-агрессора, пока продолжается война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Мы благодарны Европейскому Союзу за лидерство в вопросе наложения беспрецедентных санкций против России. За год полномасштабного вторжения ЕС уже принял 10 санкционных пакетов. Пакет от 24 февраля 2023 существенно расширил список российских физических и юридических лиц, запретил новым российским СМИ вещание на территории ЕС", - написал Николенко.

В то же время он отметил, что в десятый санкционный пакет не вошел ряд других элементов, на которых настаивала Украина: ядерная энергетика, в частности, дальнейшее ограничение деятельности корпорации "Росатом", причастной к оккупации Запорожской атомной станции, ІТ-технологии, продажа бриллиантов, морская логистика.

По словам спикера, Россия до сих пор имеет доступ к огромным финансовым и технологическим ресурсам. А это - сотни миллионов долларов, которые она направляет на убийство гражданского населения и уничтожение инфраструктуры в Украине.

"Поэтому не время ослаблять санкционное давление, пока продолжается война в сердце Европы. Ни в коем случае не уменьшая важность устранения лазеек для обхода санкций, мы убеждены, что ЕС должен как можно быстрее начать подготовку к принятию следующего, 11-го пакета санкций", - подчеркнул он.

Николенко также добавил, что Украина поддерживает расширение санкционной коалиции, в частности, путем привлечения стран Азии и Латинской Америки.

"Ужесточение санкционного давления и обеспечение соблюдения уже действующих ограничений должны идти параллельными треками и дополнять друг друга", - отметил спикер.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что ЕС переключает свое внимание на принятие новых санкций против России на обеспечение соблюдения уже существующих. В поле внимания попадут и третьи страны.

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