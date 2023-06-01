В МИД Украины отреагировали на блокировку Россией "зернового коридора"

Россия в очередной раз заблокировала работу "зернового коридора" и создала в Черном море очередь из 50 грузовых судов, ожидающих проверки. В МИД Украины отреагировали и призвали мир требовать от страны-агрессора прекратить использовать еду в качестве оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко.

Николенко отметил, что в рамках своей политики препятствий Россия создала очередь из 50 грузовых судов, ожидающих проверки, чтобы войти в Черноморский зерновой коридор.

"Это 2,4 миллиона тонн зерна, которые могут помочь в борьбе с глобальной продовольственной безопасностью. Требуйте от России прекратить использование еды в качестве оружия", - подчеркнул спикер МИД.

"Зерновая сделка"

Соглашение было заключено между Украиной, Турцией, Россией и ООН в результате полной остановки поставок зерна после российского полномасштабного вторжения на территорию нашей страны.

Впервые документ был подписан в Стамбуле 22 июля 2022 года. Инициатива должна обеспечивать безопасный экспорт зерна из определенных портов Украины для преодоления продовольственного кризиса в мире.

Несмотря на угрозы России выйти из соглашения, 17 мая срок ее действия был продлен еще на два месяца.

Блокировка Россией "зернового коридора"

Несмотря на соглашение, Россия постоянно блокирует работу "зернового коридора". В частности, сегодня, 1 июня, зерновая инициативная была полностью остановлена. РФ заблокировала регистрацию входящего флота во все порты нашей страны.

Сейчас в очереди инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 50 судов, на которые необходимо загрузить 2,4 млн тонн продовольствия для мира. Некоторые суда ожидают инспекцию уже более 3 месяцев. Это, со своей стороны, 1 млрд убытков, которые отражаются на конечной стоимости продовольствия для мира.