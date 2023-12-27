В МИД Украины ответили на заявление премьера Саксонии о территориальных уступках России

"Если Украина смирится с временной потерей территорий, российские войска станут ближе к Германии и Саксонии в частности. Кстати, Путину хорошо известен этот регион за время его службы под Дрезденом", - отметил Николенко.

По его словам, уступки территорий непременно приведут к большей агрессии России, которая несомненно выйдет за пределы Украины.

"Мир в Европе лежит через поражение Москвы. Призываем немецкого политика посмотреть правде в глаза: сначала госпожа канцлер Ангела Меркель, а впоследствии и канцлер Олаф Шольц прилагали огромные политические усилия, чтобы убедить Путина остановить войну. Это не помогло. Как и не помогут какие-либо другие уступки", - подчеркнул спикер.

Он отметил, что цель Путина - уничтожение Украины и дестабилизация всей Европы.

"Единственным "разворотом" в политике Германии по отношению к России может стать еще большая поддержка Украины. И мы очень благодарны, что немецкое федеральное правительство разделяет этот подход", - добавил Николенко.

Что предшествовало

Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Украине необходимо смириться с временной потерей территорий "ради перемирия" с Россией.

Кречмер считает, что правительство Германии должно "не только поставлять Украине оружие, но и прибегать к дипломатическим инициативам" и что союзники "должны попытаться повлиять на Путина и предотвратить прекращение огня".

"Возможно, что для перемирия Украине сначала нужно будет принять временную потерю контроля над некоторыми территориями. Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским. Но, как и в других крупных войнах, пришло время для финального решения", - сказал премьер Саксонии.