МИД Украины существенно расширил доступ к консульским услугам за рубежом: перечень стран

Доступ к реестру дополнительно получили еще 24 учреждения в 20 странах. Это посольства Украины в Австрии, Алжире, Бельгии, Великобритании, Армении, Испании, Марокко, Молдове, Нидерландах, Норвегии, ОАЭ, Румынии, Таджикистане, Туркменистане, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии и Швеции, консульства в Эдинбурге, Бельце, Дубае, Ниредьгазе и Брно.

Таким образом, доступ к этому реестру с 15 июля будет иметь в общей сложности 48 учреждений в 31 стране Европы, Северной Америки, Азии и Океании, а также Африки и Ближнего Востока.

Доступ к реестру

Доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния означает, что граждане Украины смогут получить

повторные свидетельства, выданные органами ДРАЦС на территории Украины (о рождении, о смерти, об изменении имени, о браке, о расторжении брака);

выписки из Реестра о проведенной регистрации акта (о рождении, о смерти, об изменении имени, о браке, о расторжении брака).

"Теперь дополнительные зарубежные дипломатические учреждения будут предоставлять такие услуги и осуществлять другую работу на направлении государственной регистрации актов гражданского состояния с использованием средств Реестра", - говорится в сообщении.