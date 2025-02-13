МИД Украины резко отреагировал на клевету Венгрии касаемо "дискредитационной кампании"

"Украина никогда не вела и не будет вести никаких подобных кампаний против партнеров, в частности соседней Венгрии. Тем более не намерены вмешиваться во внутренние дела других стран", - пишет МИД.

Отмечается, что соответствующее заявление было также доведено заместителю министра - парламентскому государственному секретарю Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадяру. В ведомстве добавили, что главной целью визита последнего была съемка в центре украинской столицы провокационного видео с манипулятивными заявлениями и дискредитацией руководства Украины.

"Ничто не дискредитирует венгерских чиновников больше, чем их собственные действия. Как отмечалось во время встречи, такие действия венгерских чиновников могут служить исключительно интересам Российской Федерации, которая стремится сеять раздор", - отмечает ведомство.

"Дискредитационная кампания"

4 февраля руководитель парламентской фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш заявил, что венгерские спецслужбы располагают данными о якобы организованной кампании, направленной на дискредитацию правительства страны и премьер-министра Виктора Орбана.

По его словам, целью этой так называемой информационной операции является распространение в СМИ материалов, содержащих ложные сведения. Он также утверждает, что за этой кампанией якобы стоит Украина.

Отдельно добавим, что Венгрия является единственной соседней страной-членом ЕС, которую украинцы считают враждебной. Отношение обусловлено пророссийской позицией главы венгерского правительства Орбана, который блокирует помощь Киеву.