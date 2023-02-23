МИД Венгрии ведет подготовку визита Орбана в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, которое приводит Index.

"Когда придет время, премьер-министр Венгрии совершит такую поездку, и министерство иностранных дел работает сейчас над ее подготовкой", - пояснил министр.

Глава МИД также отметил, что готов и сам посетить Украину, но его туда не приглашали.

"Если я получу приглашение, и мы сможем заранее согласовать основные темы и даты визита, то я с удовольствием поеду, но пока такого приглашения не поступало", - сказал Сийярто.