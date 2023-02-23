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МИД Венгрии ведет подготовку визита Орбана в Украину

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Дмитрий Браславский

Венгрия ведет подготовку визита премьер-министра Виктора Орбана в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, которое приводит Index.

"Когда придет время, премьер-министр Венгрии совершит такую поездку, и министерство иностранных дел работает сейчас над ее подготовкой", - пояснил министр.

Глава МИД также отметил, что готов и сам посетить Украину, но его туда не приглашали.

"Если я получу приглашение, и мы сможем заранее согласовать основные темы и даты визита, то я с удовольствием поеду, но пока такого приглашения не поступало", - сказал Сийярто.

Напомним, что президент Владимир Зеленский пригласил венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Киев. Глава государства предложил ему приехать в Киев во время встречи на саммите ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа стала косвенным участником войны России против Украины. Он уверяет, что его страна будет и дальше торговать с Москвой.

В Словакии венгерского премьер-министра Виктора Орбана послали вслед за российским кораблем из-за политики, которая играет на руку российскому диктатору Владимиру Путину.

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