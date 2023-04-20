В МИД Турции попытались оправдать отказ от введения санкций против России

Чиновник отреагировал на заявления некоторых турецких политиков о том, что Турция должна ввести санкции против России, поскольку она является членом НАТО.

"Мы являемся одной из пяти сильнейших стран НАТО в каждом вопросе, но я должен ставить интересы моей нации и моей страны превыше всего. Вот вы наложили санкции на Россию, а как жители Алании будут продавать свою продукцию?", - заявил министр.

Он добавил, что его страна будет выполнять санкции в рамках ООН, но она не будет рисковать своими интересами, вводя ограничения по примеру стран Запада.

"Приедут ли туристы в Турцию в такой ситуации?", - добавил глава МИД.

При этом Чавушоглу уточнил, что Турция не предает своих принципов ради привлечения туристов.

"Мы называем войну войной. Мы поддерживаем границу и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем Украину и не признаем незаконную аннексию Крыма. Разве это не принципиальная позиция?", - подчеркнул он.