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В МИД Турции попытались оправдать отказ от введения санкций против России

Фото: Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турция отказывается вводить санкции против России по примеру стран Запада, поскольку она руководствуется собственными интересами.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на DHA, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чиновник отреагировал на заявления некоторых турецких политиков о том, что Турция должна ввести санкции против России, поскольку она является членом НАТО.

"Мы являемся одной из пяти сильнейших стран НАТО в каждом вопросе, но я должен ставить интересы моей нации и моей страны превыше всего. Вот вы наложили санкции на Россию, а как жители Алании будут продавать свою продукцию?", - заявил министр.

Он добавил, что его страна будет выполнять санкции в рамках ООН, но она не будет рисковать своими интересами, вводя ограничения по примеру стран Запада.

"Приедут ли туристы в Турцию в такой ситуации?", - добавил глава МИД.

При этом Чавушоглу уточнил, что Турция не предает своих принципов ради привлечения туристов.

"Мы называем войну войной. Мы поддерживаем границу и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем Украину и не признаем незаконную аннексию Крыма. Разве это не принципиальная позиция?", - подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно, что Турция прекратила транзит в Россию товаров, которые находятся под санкциями США и Евросоюза.

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Российская ФедерацияМевлют ЧавушоглуТурция