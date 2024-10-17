МИД опроверг "инсинуации" в отношении ядерного оружия и Украины

"Официально опровергаем инсинуацию неназванных источников в издании BILD относительно якобы планов Украины по разработке оружия массового поражения", - заявили в МИД.

Министерство подчеркнуло, что Украина была и остается преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия, к которому оно присоединилось в 1994 году, отказавшись от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала.

"Москва не только прибегает к безответственной и опасной риторике на тему оружия массового уничтожения, но и создает неприемлемые угрозы для ядерных объектов на территории Украины, продолжая незаконную оккупацию ЗАЭС и рассматривая возможность ударов по элементам системы атомной энергетики Украины. Призываем мировое сообщество усилить давление на Москву, чтобы предотвратить воплощение ее агрессивных планов", - отметили в министерстве.

В то же время, по данным МИД, в Украине убеждены, что ДНЯО остается краеугольным камнем мировой архитектуры международной безопасности. Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает придерживаться положений ДНЯО и оставаться ответственной участницей международного режима ядерного нераспространения.

"В отличие от России, Украина выполняет взятые на себя обязательства и рассчитывает на их выполнение другими ответственными международными актерами. Призываем к объединению усилий мирового сообщества в воплощении Формулы мира, в частности, ее первого пункта - "Радиационная и ядерная безопасность", - подытожили в министерстве.