МИД опроверг "инсинуации" в отношении ядерного оружия и Украины

Украина официально опровергла заявления о якобы планах по разработке ядерного оружия. Страна была и остается преданной участником Договора о нераспространении ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
"Официально опровергаем инсинуацию неназванных источников в издании BILD относительно якобы планов Украины по разработке оружия массового поражения", - заявили в МИД.
Министерство подчеркнуло, что Украина была и остается преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия, к которому оно присоединилось в 1994 году, отказавшись от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала.
"Москва не только прибегает к безответственной и опасной риторике на тему оружия массового уничтожения, но и создает неприемлемые угрозы для ядерных объектов на территории Украины, продолжая незаконную оккупацию ЗАЭС и рассматривая возможность ударов по элементам системы атомной энергетики Украины. Призываем мировое сообщество усилить давление на Москву, чтобы предотвратить воплощение ее агрессивных планов", - отметили в министерстве.
В то же время, по данным МИД, в Украине убеждены, что ДНЯО остается краеугольным камнем мировой архитектуры международной безопасности. Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает придерживаться положений ДНЯО и оставаться ответственной участницей международного режима ядерного нераспространения.
"В отличие от России, Украина выполняет взятые на себя обязательства и рассчитывает на их выполнение другими ответственными международными актерами. Призываем к объединению усилий мирового сообщества в воплощении Формулы мира, в частности, ее первого пункта - "Радиационная и ядерная безопасность", - подытожили в министерстве.
Напомним, сегодня, 17 октября, украинский президент Владимир Зеленский раскрыл детали своих переговоров с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
По словам Зеленского, он предупредил Трампа, что Украина имеет два выхода: либо у нее снова будет ядерное оружие, либо она получит членство в НАТО .
Он подчеркнул, что Украина решила избрать в качестве гарантии для своей безопасности вступление в Североатлантический альянс.
Однако издание Bild со ссылкой на анонимный источник сообщило, что Украина якобы возобновит свой ядерный арсенал в случае, если Россия начнет повторное вторжение после завершения текущей войны.
Детальнее о том, может ли Украина создать ядерное оружие и почему об этом заговорили, можно узнать в материале РБК-Украина.
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