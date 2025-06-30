МИД Словакии предложил "простить все" России, Сибига резко ответил

Первопричиной преступлений Российской Федерации (РФ) является ее безнаказанность. Не стоит ожидать, что преступник остановится, если "простить" ему преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги.

"Простить все" России

В эфире вещателя STVR глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирование полномасштабного вторжения РФ требует якобы налаживания коммуникации с российской стороной и дипломатических решений. В частности отметил, что якобы именно Запад должен найти способ сотрудничества с российской стороной.

"А может, даже простить все, что произошло", - добавил он.

Ответ Сибиги

"Юрий, ощущение безнаказанности в России является первопричиной ее преступлений. Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление простят, а не накажут. Россия ударит и по другой щеке", - заявил Сибига.

В том же числе глава МИД Украины отметил, что те, кто не потерял никого в этой полномасштабной войне - не имеют права делать подобные заявления.