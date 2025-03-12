В МИД рассказали, как проходили восьмичасовые переговоры Украины и США в Джидде

"Переговоры в Джидде были одними из самых интересных из тех, в которых приходилось участвовать. Именно с точки зрения искусства дипломатии, стратегического мышления, поиска нестандартных решений, грамотного баланса гибкости и твердости, умения идти на тактические шаги ради конечной цели. Все это вчера продемонстрировала украинская делегация и прежде всего президент Украины, который в дистанционном режиме направлял ее действия", - отметил он.

Тихий указал, что переговоры длились в целом более восьми часов - "почти непрерывно, если не учитывать обед, во время которого в целом тоже шла работа".

"О впечатлении от такой продолжительности могу сказать только одно: историки недооценивают роль человеческого истощения в принятии исторических решений. Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже дает о себе знать, вдруг становится возможным выход из тупика и даже тяжелые компромиссы", - добавил спикер.

Он также назвал важным фактором "эмоциональный и информационный фон встречи", который определял границы пространства для компромиссов и влиял на переговорные позиции. По его словам, встреча проходила под прицелом сотен телекамер со всего мира и в густом облаке "осведомленных источников".

Еще одним нюансом, по мнению Тихого, является важность личной роли переговорщиков. Спикер МИД подчеркнул, что в украинской делегации был представлен и дипломатический, и военный блок, "все проявили себя максимально профессионально, принципиально и мудро"

"Помню, как в один из самых тяжелых моментов уже под конец министр Андрей Сибига посмотрел на меня вполоборота и в его выражении лица читалось "ну и ну", но также спокойное "все будет гуд"", - написал спикер МИД.

По словам Тихого, президент Украины Владимир Зеленский сыграл ключевую роль. Спикер отметил, что Зеленский дистанционно "направил действия делегации на железобетонную защиту ряда принципиальных позиций и мудрую гибкость в отношении других, что позволило выйти на финальный положительный результат".

Тихий сообщил, что уже в самолете после переговоров поступило подтверждение от дипломатов, что "все процессы в Жешуве только что были восстановлены".

При этом он подчеркнул, что Украина на переговорах "полностью перехватила стратегическую дипломатическую инициативу и изменила ход игры".