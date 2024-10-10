МИД объяснил опасность от слухов в СМИ о готовности Украины к уступкам

"Подобные утверждения только воспринимаются агрессором как признак слабости, дают ему неоправданную надежду на успех агрессии и действенность его ультиматумов и шантажа", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что единственным реалистичным путем для восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины была и остается формула мира. Она основана на уважении Статута ООН и императиве полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

В ведомстве также напомнили, что идет процесс подготовки ко второму Саммиту мира, и уже состоялись тематические встречи по пунктам формулы мира по энергетической и продовольственной безопасности, а также восстановление справедливости.

"В настоящее время все конструктивные мирные усилия направлены именно на эффективную имплементацию формулы мира. При этом следует особо подчеркнуть, что план победы, представленный президентом Владимиром Зеленским партнерам Украины, является не заменой формулы, а практическим инструментом для ее внедрения", - добавили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" и императив уважения к международному праву и Статута ООН остаются обязательными и неизменными для всех. Украина не примет никаких инициатив, которые их нарушают.

"Призываем все государства и международные организации, всех лидеров, политиков и общественных деятелей, уважающих Устав ООН, международное право и ценность человеческой жизни, объединить усилия по восстановлению реального устойчивого и справедливого мира, а не подпитке иллюзий и аппетитов агрессора", - отметили в МИД.