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В МИД оценили, какие последствия будут иметь "адские санкции" США против России

17:37 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
Фото: спикер МИД Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Принятие США законопроекта о санкциях поможет сдержать Россию, принудить ее к миру и запустит цепную реакцию среди других стран мира.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге.

По его словам, команда президента Украины, МИД и украинское посольство в США сейчас очень активно работают над тем, чтобы этот документ был принят.

Он отметил, что вокруг законопроекта продолжается внутренняя политическая дискуссия в США и документ имеет свои нюансы, однако усиление давления на РФ является срочным и критически важным делом.

"Это действительно нужно Украине для того, чтобы сдерживать агрессора, это нужно для того, чтобы принуждать Москву к миру в том числе. И по нашему мнению, принятие этого законопроекта, его подпись затем президентом США позволит приблизить мир. Это самое главное", - подчеркнул Тихий.

Влияние на другие страны

Спикер МИД также подчеркнул, что Украина с нетерпением ждет голосования и дальнейшего прохождения документа до его воплощения. По словам дипломата, он подтолкнет партнеров к аналогичным шагам.

"Он еще будет иметь влияние на санкции других стран. То есть он будет точно стимулировать также и остальное международное сообщество усилить давление на агрессора. Именно это нам нужно", - резюмировал Тихий.

Напомним, в августе Сенат США поддержал законопроект покойного сенатора Линдси Грэма, предусматривающий введение жестких санкций против России и Ирана. Документ поддержали 86 сенаторов, еще 11 проголосовали против.

Законопроект, в частности, предусматривает пошлины до 100% для крупнейших покупателей российских энергоносителей, санкции против руководства РФ, банков, энергетических проектов и "теневого флота". Также документ содержит положения о пошлинах до 500% на прямой импорт из России.

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