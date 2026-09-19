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В МИД Молдовы осудили инцидент с дроном под Кишиневом

16:22 19.09.2026 Сб
1 мин
aimg Валерия Абабина
Фото: БПЛА типа "Шахед" (Getty Images)

МИД Молдовы осудил инцидент возле села Колоница под Кишиневом, где после ночного взрыва были обнаружены обломки беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

19 сентября Министерство иностранных дел Молдовы решительно осудило инцидент возле села Колоница под Кишиневом, где после ночного взрыва были обнаружены обломки беспилотника.

В ведомстве назвали случившееся прямым следствием нападения России на Украину.

«Этот инцидент является еще одним серьезным последствием агрессивной войны России против Украины, которая продолжает угрожать безопасности Молдовы и наших граждан. Последствия российских атак на Украину не ограничиваются границами соседней страны», - заявили в МИД.

Напомним, утром 19 сентября в районе Штефан-Воде вновь зафиксировали несколько беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны.

По данным пограничной полиции, около полуночи вблизи села Капланы была замечена группа неизвестных дронов: два из них пересекли территорию Молдовы в направлении сел Оленешты - Чистоводне, ещё один пролетел над Капланами и покинул страну.

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