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В МИД Литвы высказались касаемо ударов Украины по российским целям в Беларуси

Пятница 31 мая 2024 19:20
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В МИД Литвы высказались касаемо ударов Украины по российским целям в Беларуси Фото: Габриелюс Ландсбергис, глава Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина должна иметь возможность наносить удары по российским целям, если враг переместит их в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриелюса Ландсбергиса в комментарии "Радио Свобода".

"Я имею в виду, что Украина должна иметь способность защищаться. Если Россия, опасаясь, что цели могут быть обстреляны в России, может переместить их куда-то в другом месте, то я считаю, что выбор целей тоже нужно перенести", - заявил министр.

Удары по территории России

С начала полномасштабной войны с Российской Федерацией, партнеры Украины предоставляют Киеву не только гуманитарную, но и финансовую и военную помощь. Последнее предоставлялось при условии неприменения оружия против российской территории. В последнее время все больше союзников начали пересматривать свое решение, но есть и те, кто продолжает настаивать на своем.

Подробнее о том, кто предоставил разрешение использовать их оружие против территории страны-террориста - в материале РБК-Украина.

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