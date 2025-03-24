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МИД Китая отреагировал на информацию о возможности участия в миротворческих силах в Украине

Понедельник 24 марта 2025 11:12
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МИД Китая отреагировал на информацию о возможности участия в миротворческих силах в Украине Иллюстративное фото: МИД Китая отреагировал на информацию о возможности участия в миротворческих силах в Украине (chinamil.com.cn)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство иностранных дел (МИД) Китая опровергло информацию СМИ о том, что Пекин рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине после завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Китая Го Цзякуна, которого цитирует Global Times.

Отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривает ли Китай возможность развертывания войск в Украине в рамках миротворческой миссии, Цзякунь заявил, что сообщение СМИ полностью не соответствует действительности.

В частности он добавил, что позиция Китая относительно полномасштабной войны в Украине остается "последовательной и однозначной".

Стоит пояснить, что недавно западные СМИ сообщили о том, что Китай якобы рассматривает возможность присоединиться к миротворческой миссии в Украине. В частности в Брюсселе считают, что соответствующий сценарий поможет заставить Россию пересмотреть свое отношение к миротворцам.

Позиция Китая относительно войны в Украине

С начала полномасштабной войны Китай называет вторжение Российской Федерации (РФ) в Украину "кризисом".

В феврале 2023-го Пекин представил свой "мирный план" для Украины, включавший призыв к возобновлению переговоров и критику санкций. Осенью 2024-го стало известно, что Китай и Бразилия разработали совместный "мирный план".

В частности Пекин выражал готовность присоединиться к послевоенному восстановлению Украины.

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