МИД Китая отреагировал на информацию о возможности участия в миротворческих силах в Украине

Министерство иностранных дел (МИД) Китая опровергло информацию СМИ о том, что Пекин рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине после завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Китая Го Цзякуна, которого цитирует Global Times.

Отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривает ли Китай возможность развертывания войск в Украине в рамках миротворческой миссии, Цзякунь заявил, что сообщение СМИ полностью не соответствует действительности.

В частности он добавил, что позиция Китая относительно полномасштабной войны в Украине остается "последовательной и однозначной".

Стоит пояснить, что недавно западные СМИ сообщили о том, что Китай якобы рассматривает возможность присоединиться к миротворческой миссии в Украине. В частности в Брюсселе считают, что соответствующий сценарий поможет заставить Россию пересмотреть свое отношение к миротворцам.