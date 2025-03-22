Китай рассматривает возможность участия в миротворческих силах в Украине, - СМИ

Китай рассматривает возможность присоединиться к миротворческой миссии в Украине. В Брюсселе считают, что участие Китая может помочь России пересмотреть свое отношение к миротворцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

Китай рассматривает возможность участия в миротворческих силах в Украине, обратившись к ЕС с вопросом, поддерживают ли европейские партнеры такую инициативу.

По информации источников Welt, в Брюсселе дипломатические круги считают, что включение Китая в "коалицию желающих" может стать фактором, который поможет России пересмотреть свое отношение к миротворческим силам на украинской территории, однако этот шаг остается "деликатным" и требует осторожного подхода.

Идея миротворческой миссии была поднята на фоне анонсированного саммита, который должен состояться в Париже в следующий четверг. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что цель саммита - уточнить обязательства по краткосрочной поддержке Украины, а также привлечение миротворцев в случае достижения прекращения огня.

Украинский президент Владимир Зеленский также примет участие в саммите, где будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины на международной арене.

Идея миротворческой миссии, поддержанная Великобританией, остается предметом ожесточенных дискуссий, так как Россия категорически отвергает такие предложения.

США планируют новые переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня, хотя Макрон отметил, что отказ Москвы от перемирия лишь подтверждает отсутствие ее серьезных намерений в отношении мира