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В МИД Китая ответили по поводу участия на Саммите мира

Фото: в МИД Китая ответили на участие в Саммите мира (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай поддержит конференцию, которую будут признавать как Россия, так и Украина с "равным участием всех сторон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин во время пресс-конференции.

Как отметила пресс-секретарь, относительно войны на территории Украины Китай всегда придерживался "справедливой и объективной позиции" и якобы работал над продвижением мирных переговоров.

Также она отметила, что Пекин поощряет мирное урегулирование "кризиса" и выступает за проведение международной мирной конференции, которую будут признавать Украина и Россия, с "равным участием всех сторон". В частности Китай, в свою очередь, готов поддерживать связь с международным сообществом по продвижению "политического урегулирования кризиса". 

Отвечая на вопрос, отправит ли Китай делегацию на Глобальный саммит мира, Нин заявила: "Пока мне нечем поделиться по этому поводу". 

Саммит мира в Швейцарии

Заседание пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. В общей сложности было приглашено более 150 стран. В список не попала Российская Федерация, впрочем, стране-террористу разрешат принять участие в следующих заседаниях.

Недавно президент Владимир Зеленский публично пригласил к участию главу Белого дома Джо Байдена, а также китайского лидера Си Цзиньпина.

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