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В МИД Китая рассказали, что хотят обсудить с Кулебой во время его визита

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В ходе визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай Пекин планирует обсудить с ним двустороннее сотрудничество между странами и не только.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

"Во время визита министра иностранных дел Украины Кулебы в Китай министр иностранных дел Ван И проведет с ним переговоры, в ходе которых обменяется мнениями о реализации консенсуса между главами государств, продвижении китайско-украинского сотрудничества и вопросах, представляющих взаимный интерес для обеих сторон", - отметила Мао Нин. 

Также она добавила, что в вопросе "украинского кризиса" Китай всегда поддерживал поиск дипломатического решения путем прекращения огня и боевых действий. 

По словам представительницы МИД, Китай продолжит стоять "на стороне мира и диалога", а также будет поддерживать междунардное сообщество в совместной работе по поиску практического и осуществимого политического решения "кризиса".

 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 22 июля, стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с 23 по 25 июля посетит Китай по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Как отмечали в украинском МИД, главная цель такого визита - поиск возможностей для прекращения войны между Украиной и Россией и обсуждение возможной роли Китая в таком вопросе.

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МИД УкраиныКитайДмитрий КулебаВойна в Украине