В МИД Китая рассказали, что хотят обсудить с Кулебой во время его визита

"Во время визита министра иностранных дел Украины Кулебы в Китай министр иностранных дел Ван И проведет с ним переговоры, в ходе которых обменяется мнениями о реализации консенсуса между главами государств, продвижении китайско-украинского сотрудничества и вопросах, представляющих взаимный интерес для обеих сторон", - отметила Мао Нин.

Также она добавила, что в вопросе "украинского кризиса" Китай всегда поддерживал поиск дипломатического решения путем прекращения огня и боевых действий.

По словам представительницы МИД, Китай продолжит стоять "на стороне мира и диалога", а также будет поддерживать междунардное сообщество в совместной работе по поиску практического и осуществимого политического решения "кризиса".