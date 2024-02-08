МИД и Фонд госимущества будут искать имущество за рубежом, которое было захвачено Россией

Соответствующие переговоры чиновники провели во время рабочей встречи.

"Фонд госимущества и МИД будут совместно работать над возвращением имущества, которое после распада СССР было несправедливо и незаконно захвачено Россией", - говорится в сообщении.

По словам Коваля, Фонд готов к приватизации соответствующего имущества, потому что оно может стать "одним из источников внутреннего резерва" страны для поддержки ВСУ.

Стороны договорились об интеграции инвестменя Фонда с сервисом NAZOVNI, созданного МИД для продвижения украинских товаров и услуг за рубежом.

"Кроме украинских товаров, на платформе NAZOVNI будут представлены и объекты малой приватизации", - добавили в ФГИУ.

Для соответствующей работы ведомство решило создать совместную рабочую группу.

Кремль решил искать за границей российские и советские активы

Ранее в январе стало известно, что российский диктатор Владимир Путин решил начать охоту за активами, когда-то принадлежавшими Российской империи или СССР. Как отмечало издание Bloomberg, на пике своего развития Российская империя распространялась по территории современной Польши и стран Балтии, а также Финляндии. Она распалась в начале 20 века.

Напомним, Советский Союз, образованный в 1922 году, занимал большую часть бывшей территории империи, за исключением Польши и Финляндии, пока не распался в 1991 году.