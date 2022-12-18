Во Франции ответили Пригожину на обвинения из-за ранения представителя ЧВК "Вагнер" в ЦАР
Российский олигарх и основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил французов в причастности к покушению на одного из руководителей его наемников в столице Центральноафриканской Республики (ЦАР) Дмитрия Сытого из-за взрыва бомбы. Париж опровергает такие обвинения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.
По данным посольства РФ в ЦАР, врачи борются за спасение жизни Сытого, главы "Русского дома" в этой стране, который в пятницу, 17 декабря, в Банги получил ранения после взрыва пакета в его руках. Его состояние называют стабильным и серьезным.
В российских СМИ сообщали, что Сытый находится в реанимации, у него потеря крови, а также было диагностировано сотрясение мозга.
По сообщению российского государственного информационного агентства "РИА Новости", глава полиции страны Бьенвену Зокуэ заявил, что Сытый "получил много угроз и уже обратился к властям".
Владелец группы "Вагнера" Пригожин обвинил французскую сторону в произошедшем. Однако министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна в субботу отвергла обвинения, заявив, что это "хороший пример российской пропаганды".
Группа "Вагнера" - российская ЧВК, которую часто называют неофициальными войсками президента РФ Владимира Путина, активно принимает участие в его войне против Украины. Но также наемники действуют и в других странах. В частности, в ЦАР присутствуют сотни российских военизированных формирований (наемников ЧВК). Банги до сих пор называет этих боевиков "союзниками".
Напомним, что в мае 2021 года в ЦАР рассказали о преступлениях российских наемников, в частности о пытках мирных жителей, групповых изнасилованиях и грабежах.
Также сообщалось, что в конце ноября в ЦАР в городе Босангоа по военному объекту, связанному с российскими наемниками из ЧВК "Вагнера", был нанесен авиаудар.
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