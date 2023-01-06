МИД Франции о "рождественском перемирии": грубая попытка России скрыть свою ответственность

"Это единственный способ положить конец испытаниям, с которыми украинский народ сталкивается уже почти 11 месяцев, мужественно сражаясь за свою свободу и независимость против российского агрессора", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Россия демонстрирует, что она не хочет мира и мало заботится о своих международных обязательствах, включая обязательства по Уставу ООН.

"Это заявление - грубая попытка России скрыть свою ответственность, поскольку она продолжает наращивать свои злоупотребления и безжалостно бомбить всю территорию Украины, в том числе нанося удары по критически важным объектам и гражданскому населению в середине зимы. Это еще одно доказательство цинизма России", - заявили в МИД Франции.

В дипломатическом ведомстве добавили, что Франция полностью поддерживает "мирный план из 10 пунктов", представленного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин поручил ввести так называемый "режим прекращения огня" на Рождество.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе. США также скептически относятся к предложению Кремля по "рождественскому перемирию".

Между тем, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что россияне могут готовить теракты в храмах на оккупированных территориях на Рождество.

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