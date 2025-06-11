МИД упрекнул Венгрию после слов Сийярто о Зеленском: не ищите мнимых врагов

Министерство иностранных дел отреагировало на нападки властей Венгрии на президента Украины Владимира Зеленского после его интервью венгерскому порталу Válasz Online.

Спике МИД упрекнул Венгрию за то, что Будапешт ни разу не призвал Россию прекратить огонь, зато продолжает "абсурдно обвинять Украину в нежелании мира".

"Коммуникационная линия венгерской власти, которая демонизирует Украину и президента Зеленского, сошла с рельсов. Там, где надо быть принципиальной, венгерская власть молчит. А там, где надо искать точки соприкосновения, - бросается безосновательными обвинениями", - отметил Тихий.

По его мнению, в такой атмосфере обращение украинской стороны к венгерским СМИ "приводит к нервозным, эскалационным и просто несправедливым упрекам венгерских властей".

Спикер МИД подчеркнул, что добрососедские отношения между Украиной и Венгрией критически важны для обеих стран. Тихий добавил, что Украина ответственно относится к вопросам венгерской стороны относительно прав и возможностей национального меньшинства и неоднократно демонстрировала конструктивный и добрососедский подход в других вопросах.

"Однако добрососедство должно быть обоюдным. Ставка венгерской власти на примитивную демонизацию Украины - проигрышная и недальновидная. Рассчитываем, что поиск мнимых врагов когда-то пройдет, а добрососедство двух народов останется", - подчеркнул он.