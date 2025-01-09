МИД Британии о заявлениях Трампа: могут дестабилизировать, но действия свидетельствуют о другом

"Я думаю, что мы знаем с первого срока Трампа, что интенсивность его риторики и непредсказуемость того, что он иногда говорит, может быть дестабилизирующей. Он сделал это с НАТО. Но на самом деле, на практике, он отправил больше войск в Европу во времена своей администрации. Он отправил первые "Javelin" и оружие в Украину при своей администрации", - отметил Лемми.

Он считает, что Трамп не будет использовать военную силу для захвата Гренландии несмотря на предположение, что он может это сделать. На вопрос, должна ли Великобритания следовать за Францией и Германией, которые заявляют, что это было бы неприемлемым, Ламми ответил: "Давайте будем серьезными... Этого не произойдет, потому что ни один из союзников НАТО не вступал в войну с момента основания НАТО, частью которого был Эрнест Бевин, мой великий предшественник".

Глава британского МИД сказал, что комментарии Трампа следует понимать как отражение его беспокойства относительно безопасности в Арктике.

"Я подозреваю, что в случае с Гренландией он имеет целью выразить свое беспокойство относительно России и Китая в Арктике, свое беспокойство относительно национальной экономической безопасности. Я уверен, что он признает, что, в конце концов, Гренландия сегодня - это Королевство Дания. В Гренландии идут дебаты о собственном самоопределении. Но за этим, я думаю, стоит его беспокойство относительно Арктики. Конечно, США имеют войска и базу в Гренландии. Поэтому они заинтересованы в этом арктическом регионе", - сказал он.

"Посягательство" Трампа на Гренландию

Трамп ранее заявил о возможности использования военных или экономических действий для приобретения Гренландии, принадлежащей Дании.

Во время своего первого срока он предлагал Дании продать остров, но получил отказ. Премьер Гренландии и ЕС подчеркнули, что остров не продается, призвав уважать суверенитет стран. СМИ связывают эти заявления с противодействием РФ и Китая, ведь Гренландия стратегически важна для США из-за системы раннего предупреждения о ракетах.