МИД Британии о членстве Украины в НАТО: сейчас в приоритете самозащита

"Великобритания хочет поддержать Украину в конечном итоге на пути к членству в НАТО, но я думаю, что последовательность действий очень важна - и сегодняшняя работа заключается в том, чтобы помочь им защитить себя", - заявил он.

Клеверли признал обязательство НАТО, взятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина в конечном итоге вступит в альянс. Но он утверждает, что это дискуссия для более позднего этапа.

"Очевидно, что существуют давние обязательства по предоставлению Украине пути к членству в НАТО. Приоритетом, конечно, в данный момент является их самооборона здесь и сейчас", - подчеркнул министр.

По его мнению, место Украины в европейской архитектуре безопасности должно решаться уже во время ее послевоенного восстановления.

"Как часть этого восстановления украинцы и, конечно, все остальные хотят видеть надежный способ гарантировать, что жестокость, которой они подвергаются, не повторится в будущем. Как именно это произойдет - это разговор, который еще предстоит провести", - добавил он.

Напомним, WSJ сообщало, что вопрос членства Украины в НАТО снят с повестки дня.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что саммит НАТО в Вильнюсе - это возможность Альянса исправить ошибки Бухареста в 2008 году. Так, повторение того, что двери НАТО остаются открытыми, будет недостаточным для Украины.

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