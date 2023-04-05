RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МИД Британии о членстве Украины в НАТО: сейчас в приоритете самозащита

Фото: министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сейчас не время для разговора о заявке Украины в НАТО, поскольку на данный момент главное самозащита Киева от российской агрессии.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Великобритания хочет поддержать Украину в конечном итоге на пути к членству в НАТО, но я думаю, что последовательность действий очень важна - и сегодняшняя работа заключается в том, чтобы помочь им защитить себя", - заявил он.

Клеверли признал обязательство НАТО, взятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина в конечном итоге вступит в альянс. Но он утверждает, что это дискуссия для более позднего этапа.

"Очевидно, что существуют давние обязательства по предоставлению Украине пути к членству в НАТО. Приоритетом, конечно, в данный момент является их самооборона здесь и сейчас", - подчеркнул министр.

По его мнению, место Украины в европейской архитектуре безопасности должно решаться уже во время ее послевоенного восстановления.

"Как часть этого восстановления украинцы и, конечно, все остальные хотят видеть надежный способ гарантировать, что жестокость, которой они подвергаются, не повторится в будущем. Как именно это произойдет - это разговор, который еще предстоит провести", - добавил он.

Напомним, WSJ сообщало, что вопрос членства Украины в НАТО снят с повестки дня.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что саммит НАТО в Вильнюсе - это возможность Альянса исправить ошибки Бухареста в 2008 году. Так, повторение того, что двери НАТО остаются открытыми, будет недостаточным для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВеликобританияВойна России против Украины