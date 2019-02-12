На Мюнхенській конференції обговорять свободу судноплавства в Чорному морі

Також учасники обговорять питання звільнення військовополонених

Во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности будет обсуждаться свобода судоходства в Черном море. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент РБК-Украина.

"15-16 февраля министр МИД Павел Климкин будет находиться в Мюнхене, где примет участие в 55-й международной Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Там он примет участие в тематической дискуссии "Отношения Востока и Запада", а также в панельных дискуссиях на тему энергетической безопасности", - сообщила Зеленко.

Пресс-секретарь МИД рассказала, что на конференции будет обсуждаться вопрос судоходства в Черном море, в районе Керченской протоки, вопрос освобождения военнопленных.

"Как вы знаете, Мюнхенская конференция является очень эффективной для того, чтобы определить приоритеты для государств, которые прекрасно понимают, что изменение ситуации с безопасностью в мире требует решительных шагов. Мы надеемся, что будет предоставлен четкий сигнал о том, что проблема агрессии РФ, оккупация отдельных областей Украины и Крыма остается на повестке дня. Как один из пунктов обсуждения будет обсуждение дальнейших шагов... в результате конфликта вызванных агрессией РФ на Донбассе... Вопрос - новое измерение - обеспечение свободы судоходства в Черном море, в районе Керченской протоки; вопрос освобождения военнопленных", - добавил он.

По ее словам, во время Мюнхенской конференции состоится ряд встреч с американской стороной.

"Ожидается большое количество лидеров мировых стран, с которыми будут проведены переговоры. Мы надеемся, что удастся обсудить это с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Мы надеемся, что состоится ряд встреч с американской стороной", - добавила она

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности обнародует факты вмешательства России в выборы 2019.