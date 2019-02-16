Мюнхенська конференція: Кличко зустрівся з Волкером

Кличко взяв участь у офіційному відкритті конференції

Мэр Киева Виталий Кличко встретился спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером в рамках мероприятий Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

Как отмечается, Кличко принял участие в официальном открытии конференции, а также встретился с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом, Куртом Волкером, главой Христианско-демократической партии Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер, председателем фракции "Христианско-социальный союз" в немецком Бундестаге Александром Добриндтом.

"Наши международные партнеры надеются на стабильность в Украине, на то, что президентские выборы пройдут без потрясений и турбулентности. Ведь от их результатов будет зависеть будущее развитие Украины в течение следующих пяти лет. По моим впечатлениям, нынешний расклад сил среди кандидатов стал неожиданным и для наших партнеров. Поэтому очень много вопросов относительно шансов различных кандидатов, их потенциала", - отметил Кличко.

Он также сказал, что на встречах все политики отмечали, что Европа и США заинтересованы в демократической, экономически сильной Украине, со стабильной политической ситуацией.

"Заинтересованы в экспорте стабильности в Украине, а не импорте нестабильности из нее. И сегодня не так важна фамилия, кто победит. Гораздо важнее - кто станет президентом, который защитит свободу Украины, гарантирует воплощение реформ, курс Украины в Европу и НАТО", - подчеркнул Кличко.

Также мэр Киева встретился с главным исполнительным директором Всемирного банка Кристалиной Георгиевой. В частности, речь шла о продолжении сотрудничества в развитии транспортной инфраструктуры Киева. Всемирный банк также рассматривает возможность инвестирования в проекты государственно-частного партнерства.