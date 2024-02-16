Мюнхенская конференции по безопасности 2024: главные темы, участники и чего ждать Украине

Что известно о конференции

Мюнхенская конференция (Munich Security Conference, MSC) – международная платформа для обсуждения проблем безопасности.

Конференция в 2024 году – юбилейная. Прошло ровно 60 лет с первого подобного мероприятия в Мюнхене.

MSC 2024 состоится с 16 по 18 февраля в отеле Bayerischer Hof.

в отеле Bayerischer Hof. Главный дискуссионный документ форума – Мюнхенский отчет по безопасности. В этом году он называется "Lose-Lose?", что можно перевести как "Проиграют все?".

На повестке дня – мировой кризис безопасности, вооруженные конфликты, проблемы миграции, климат, развитие новейших технологий .

. Поддержка Украины и ускорение военной помощи от союзников – в списке главных тем.

В конференции примут участие более 50 лидеров стран и 100 министров .

. Впервые на MSC будут широко представлены страны Глобального Юга.

Президент Владимир Зеленский выступит на Мюнхенской конференции во второй день – 17 февраля.

Темы MSC 2024

На Конференции рассмотрят ряд актуальных вопросов, среди которых роль Европы в сфере безопасности и обороны, новое видение глобального порядка, последствия изменения климата, технологический прогресс и т.д.

Фото: место проведения MSC 2024 (РБК-Украина)

Ежегодно накануне Мюнхенской конференции публикуют отчет безопасности, информация их которого становится предметом широких дискуссий среди участников.

Как отметил глава конференции Кристоф Хойсген, нынешний отчет "отражает нисходящую тенденцию в мировой политике, отмеченную ростом геополитической напряженности и экономической неопределенности". Страны стали меньше сотрудничать и чаще уважают только собственные интересы, поэтому в большинстве нынешних кризисов проигрывают все вовлеченные стороны, а политическая неопределенность растет.

В отчете выделены следующие темы:

развязанная РФ война против Украины , требующая от Европы вложения финансов и усилий в собственную оборону и в поддержку Украины.

, требующая от Европы вложения финансов и усилий в собственную оборону и в поддержку Украины. рост напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе , в частности, речь идет о влиянии Китая;

, в частности, речь идет о влиянии Китая; эскалация насилия на Ближнем Востоке . Террористические атаки ХАМАС и обеспокоенность вероятностью расширения войны в регионе;

. Террористические атаки ХАМАС и обеспокоенность вероятностью расширения войны в регионе; серия государственных переворотов в странах Африки , война в Судане, спровоцировавшая гуманитарный кризис;

, война в Судане, спровоцировавшая гуманитарный кризис; сотрудничество со странами Глобального Юга ;

; новая климатическая политика ;

; развитие технологий – конкуренция в стратегических технологиях (искусственный интеллект, полупроводники).

Участники

В Мюнхенской конференции примут участие около 150 ведущих мировых политиков на уровне глав стран и правительств, а также министры иностранных дел и обороны.

Среди приглашенных – лидеры стран ЕС, чиновники США, среди которых госсекретарь Энтони Блинкен, вице-президент Камала Гаррис. Мероприятие также посетят генсек НАТО Йенс Столтенберг, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Хотя полный список участников до начала конференции не объявлялся, западные СМИ писали, что посетить Мюнхен собираются президент Израиля Исаак Герцог, премьер-министр Палестины Мохаммад Штайех, президент Азербайджана Ильхам Алиев, министр иностранных дел Мьянмы Зин Мар Аун.

Кроме того, в этом году конференции будет больше представителей стран Глобального Юга и дискуссий с ними. Ожидается участие Латинской Америки и Юго-Восточной Азии – регионов, которые в предыдущие годы были недостаточно представлены.

Фото: в конференции примут участие более 150 лидеров стран (РБК-Украина)

Глава конференции Кристоф Хойсген сообщил, что ожидает также присутствие высокопоставленных китайских чиновников. Отметим, что в прошлом году форум посетил министр иностранных дел КНР Ван И.

А вот чиновников от России на MSC не будет, как и в прошлом. Организаторы не приглашали и представителей властей Ирана. Хойсген объяснил, что российские и иранские чиновники не проявили серьезного интереса к переговорам. Однако неправительственные организации обеих стран получили приглашение.

Что будут говорить об Украине

Помощь Украине в отражении полномасштабной агрессии РФ должна быть одним из ключевых вопросов на конференции.

"Мы должны сделать все, чтобы Украина получила вооружение и военную помощь, необходимую ей для успешного противостояния российским агрессорам и изгнания их со своей территории", – призвал глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

Как он считает, если не остановить Путина в Украине, Россия может развязать масштабную войну против НАТО. И следующими объектами агрессии Кремля предположительно станут Молдова и страны Балтии. Поэтому поддержка Украины – ключевой вопрос европейской безопасности.

К ускорению помощи Украине будет призывать министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Как писало издание The Guardian, британский министр в Мюнхене поднимет вопрос о том, как европейские страны могут увеличить оборонное производство и ускорить планы передачи Украине доходов от российских активов, замороженных Европой.

На важности помощи Украине отмечается и в ежегодном отчете безопасности Мюнхенской конференции, но также говорится о "усталости от войны". В докладе отмечено, что спустя почти два года войны страх перед Россией в мире значительно снизился.

Авторы отмечают, что возможная победа России создаст опасный прецедент для конфликтов вне Европы, показав, что нерушимости границ больше нет и что агрессия и военные преступления оправданы. Поэтому лица, принимающие решения в Европе и США, должны бороться с "усталостью Украины", помочь Киеву одержать победу и сократить "серую зону".

На конференции будет уделено внимание вступлению Украины в НАТО и ЕС. Эти вопросы также затронуты в отчете MSC 2024.

Отмечается, что члены ЕС и НАТО должны активно поддерживать страны по пути вступления. Так, ЕС должен конкретизировать идею поэтапного вступления и вознаграждать прогресс в реформах постепенным доступом к своим институтам и политике. Союзникам по НАТО следует, при необходимости, продлить двусторонние гарантии безопасности на промежуточном этапе до момента вступления.

Фото: Украина будет среди ключевых тем в Мюнхене (РБК-Украина)

Зеленский на Мюнхенской конференции

Президент Украины должен выступить во второй день Мюнхенской конференции 17 февраля. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что на MSC 2024 Украина представит свое видение 2024 года.

"Украина представит свое видение этого года. И во многом решающего года – тех перспектив, которые есть у всех нас, у всех свободных наций, и которые точно не должны быть потеряны", – анонсировал он.

На полях конференции запланирован ряд двусторонних встреч украинского президента, в том числе с вице-президентом США Камалой Гаррис, президентом Чехии Петром Павлом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов.

Зеленский посетит Мюнхен в рамках своей поездки по Европе. В ходе визита он планирует встретиться с канцлером Олафом Шольцем и президентом Эммануэлем Макроном. По результатам данных встреч возможно подписание двусторонних соглашений о гарантиях безопасности между странами.