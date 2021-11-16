Мюнхен відмовився від різдвяного ярмарку через COVID

Мюнхен став перший великим містом Німеччини, яке відмовилось від організації різдвяного ярмарку цьогоріч. Мер міста Дітер Райтер заявив, що це було б безвідповідальним рішенням на тлі пандемії коронавірусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Драматична ситуація в наших лікарнях і кількість випадків інфікування, що експоненційно зростає, не залишають мені іншого вибору: на жаль, різдвяний ярмарок у Мюнхені не може відбутися цього року", - заявив мер.

Минулого року в Німеччині було скасовано низку різдвяних ярмарків, водночас "Дитячий ринок Христа" став першим із найбільших та найпопулярніших, який закриють вже в поточному році.

Згідно з даними Інституту Роберта Коха, сьогодні щотижневий рівень захворюваності у Баварії майже двічі більший від загальнонаціонального показника.