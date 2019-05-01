Мюллер невдоволений викладом ключових моментів його доповіді, - WP

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер невдоволений тим, як генеральний прокурор Вільям Барр виклав ключові моменти доповіді за результатами розслідування російського втручання у американські вибори в 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

У своєму листі до генпрокурора, яке WP отримало в розпорядження, Мюллер написав, що Барр у своєму основному висновку "не зміг в повній мірі відобразити контекст, природу та зміст" розслідування.

"Зараз громадськість дивується з приводу найважливіших аспектів нашого розслідування. Це загрожує підірвати головну мету, заради якої міністерство призначило спецпредставника: забезпечити повну довіру громадськості до результатів розслідування", - написав Мюллер.

Проте, Мюллер зазначив, що не вважає висновки генпрокурора неточними чи такими, що вводять в оману.

Крім того, у листі спецпрокурор вимагав, щоб Барр опублікував анотації до обох частин його розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний прокурор США Вільям Бар виступив проти дачі показань Юридичному комітету Палати представників на закритому засіданні, присвяченому фрагментам, вилученим з оприлюдненою версією доповіді за підсумками "російського розслідування" Мюллера.