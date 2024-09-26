"Манчестер Юнайтед" задумал перестройку "Олд Траффорд": обновленная арена будет бить рекорды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Один из богатейших футбольных клубов мира представил первые очертания проекта новой арены. Клуб склоняется к варианту строительства абсолютно нового стадиона с вместимостью 100 тысяч зрителей, а не к реконструкции "Олд Траффорд".

Дополнительно будет обустроена окружающая территория, где будет создан "Траффорд-парк". Кроме футбольной составляющей существует еще одно потенциальное направление развития. Новый "Олд Траффорд" сразится с "Уэмбли" за право проводить боксерские мега-бои.

Руководство клуба и города Манчестер вдохновил пример лондонской арены, где за боем Джошуа – Дюбуа наблюдало рекордное количество зрителей (96 тысяч). Менеджмент "Юнайтед" уверен, что их новый стадион сможет вместить еще большее количество зрителей – до 110 тысяч, что потенциально превратит Манчестер в британскую столицу больших боев.

Фото: Таким видят новый "Траффорд-парк" в будущем (manutd.com)

Новый "Олд Траффорд": что известно

Реализация проекта ориентировочно займет шести лет и потребует инвестиций в размере более 2 млрд фунтов (примерно 2,5 млрд долларов). Идею постройки нового стадиона активно поддерживает совладелец клуба Джим Рэтклифф, а также специальная рабочая группа, в состав которой входят мэр Манчестера Энди Бернем и экс-капитан команды Гари Невилл.

В частности, глава города подчеркнул, что на реализацию этих планов "не будет потрачено ни одного пенни из государственного бюджета". По прогнозам, посещать "Траффорд-парк" будут 1 млн 800 тысяч фанов ежегодно, а сам проект создаст 92 тысячи новых рабочих мест. Также новый стадион сможет ежегодно приносить экономике Великобритании дополнительные 7,3 млрд фунтов.