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"М'ясо" з музейною зброєю. Примусово "мобілізований" розповів про плани втекти з війни

Фото: примусово "мобілізований" розповів про плани втекти з війни (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Розвідка України оприлюднила розмову примусово "мобілізованого" цивільного з "ДНР". Він розповів про те, як планує втекти з війни, оскільки для окупантів він лише "м’ясо".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України

За словами "мобілізованого", втекти з війни планує його підрозділ до кінця травня. Разом з ними ж піде комбат та полковник зі штабу.

"У нас є "мосінки" (гвинтівки Мосіна, - ред.), це снайперські гвинтівки, 43-го року. На них росіяни дивляться, навіщо це вам? Це ж музейний експонат. Нас називають "святі". Ми питаємо "чому"? Вони кажуть, ви ж ходите без спорядження, без каски. Чеченці називають м’ясом", - відзначив "мобілізований".

За його словами, окупанти відправили його підрозділ неофіційно, як "вантаж 200".

"Тому, якщо скажуть що дезертир, та пішов ти. Мене тут немає. Доведи зворотне. Ми ж, типу, добровольці. А насправді добровільно-примусово", - відзначив чоловік.

У відео є ненормативна лексика.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, Росія почала вводити агентів у власні військові підрозділи, аби нейтралізувати окупантів, які не мають бажання воювати проти України.

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