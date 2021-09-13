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У М'янмі вибухнула бомба в пункті перевірки на COVID, є загиблі

Автор: Сергій Пишкін

В М'янмі в районі Мандалая в одному з пунктів перевірки на коронавірус вибухнула бомба. Загинули двоє людей, щонайменше чотирьох постраждалих госпіталізували до військового шпиталю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Big News Network.

Зазначається, що серед загиблих є співробітник служби безпеки.

Внаслідок вибуху постраждали двоє цивільних осіб, двоє співробітників пожежної служби й кілька силовиків. За попередніми даними, усіх їх госпіталізували до військового шпиталю.

Поліція продовжує з’ясовувати подробиці й розшукувати підозрюваних.

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МьянмаВибухКоронавірус