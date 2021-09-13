У М'янмі вибухнула бомба в пункті перевірки на COVID, є загиблі

В М'янмі в районі Мандалая в одному з пунктів перевірки на коронавірус вибухнула бомба. Загинули двоє людей, щонайменше чотирьох постраждалих госпіталізували до військового шпиталю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Big News Network.
Зазначається, що серед загиблих є співробітник служби безпеки.
Внаслідок вибуху постраждали двоє цивільних осіб, двоє співробітників пожежної служби й кілька силовиків. За попередніми даними, усіх їх госпіталізували до військового шпиталю.
Поліція продовжує з’ясовувати подробиці й розшукувати підозрюваних.