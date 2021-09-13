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В Мьянме взорвалась бомба в пункте проверки на COVID, есть погибшие

Автор: Сергей Пышкин

В Мьянме в районе Мандалая в одном из пунктов проверки на коронавирус взорвалась бомба. Погибли два человека, по меньшей мере четырех пострадавших госпитализировали в военный госпиталь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Big News Network.

Отмечается, что среди погибших есть сотрудник Службы безопасности.

В результате взрыва пострадали двое гражданских лиц, двое сотрудников пожарной службы и несколько силовиков. По предварительным данным, всех их госпитализировали в военный госпиталь.

Полиция продолжает выяснять подробности и разыскивать подозреваемых.

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