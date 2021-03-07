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У М'янмі поновилися протести, військові відкрили вогонь по учасниках акцій

Автор: Инна Собора

У М'янмі вранці 7 березня десятки тисяч протестуючих вийшли на вулиці. Вони продовжили участь в акціях, незважаючи на нічні рейди сил безпеки в Янгоні з метою придушити лідерів протесту.

Про це пише Reuters.

Найбільший протест пройшов у другому великому місті М'янми - Мандалаї. Акції протесту пройшли також в Янгоні, Кале недалеко від кордону з Індією і у Давей, прибережному місті на півдні країни.

За словами жителів, рано вранці в неділю в кілька районів Янгона увійшли солдати і поліція, відкривши вогонь. За словами місцевих жителів, вони заарештували щонайменше трьох у селищі Кьяуктада. Причину арештів вони не назвали.

Нагадаємо, в суботу в М'янмі розігнали учасників протестів. Поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати в Янгоні.

Раніше в ООН заявили, що в результаті придушення протестів силовиками в М'янмі загинуло понад 50 осіб.

Як відомо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Військові влаштували переворот з-за поразки на виборах. Після цього в країні почалися протести.

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