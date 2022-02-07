"Ми бачимо вас". Кулеба подякував за акції на підтримку України в світі

Голова МЗС України Дмитро Кулеба Кулеба подякував за акції на підтримку України в світі. Сьогодні українці виходять на такі акції в Європі, Північній Америці, Азії та інших регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час брифінгу.

"Я хочу окремо висловити вдячність десяткам тисяч українців, які виходять з акціями на підтримку України у столицях своїх країн. Ми бачимо вас з жовто-синіми прапорами в усіх куточках світу: в Європі, в Північній Америці, Азії та інших регіонах", - заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що така активність та небайдужість українців не лише мотивує іноземні уряди виступати на підтримку нашої держави, а також надихає нас тут, в Україні.

"Це свідчення, що у такий непростий час весь український народ як один - об'єднаний у спільній боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України", - додав він.

Канада

Конгрес українців Канади (відділ Торонто) організував 6 лютого акцію протесту біля посольства Росії у Торонто, вимагаючи від країни-агресорки припинити військову ескалацію біля кордонів України із загрозою широкомасштабного вторгнення.

Німеччина

У столицях федеральних земель Північний Рейн-Вестфалія, Баварія та Саксонія у неділю, 6 лютого, відбулись акції на підтримку України. Українські громади Дюссельдорфа, Мюнхена та Дрездена зібрали у центрах міст людей, які підтримали заклики ініціаторів до уряду Німеччини про допомогу Україні "необхідними оборонними озброєннями та усіма можливими засобами для протидії агресії Росії".

США

Мітинг під гаслами "Зупинити Путіна" відбувся біля посольства Росії у Вашингтоні. Організували акцію підтримки члени різних українсько-американських благодійних організацій. До протестів доєдналися не лише активісти, а й звичайні громадяни США.

Грузія

До акції біля посольства Росії у Тбілісі доєдналися громадські активісти, представники політичних партій Грузії та українці й білоруси, які там проживають.